В Ровно неизвестные застрелили местного предпринимателя. Информация об инциденте поступила около 13.00 во вторник, 17 июля, сообщили в областной полиции.

Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили между автомобилями на парковке на улице Небесной Сотни.

Cмотрите фотогалерею: В Ровно застрелили предпринимателя

По предварительной информации, погибшим является 42-летний частный предприниматель. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты и оперативники. Полицейские устанавливают личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Днепре в одной из многоэтажек нашли тело мужчины с ножевыми ранениями. А до этого в Днепре мужчину расстреляли в собственном дворе на улице Мандрыковской.

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Источник: korrespondent.net