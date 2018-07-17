В Ровно неизвестные застрелили местного предпринимателя. Информация об инциденте поступила около 13.00 во вторник, 17 июля, сообщили в областной полиции.
Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили между автомобилями на парковке на улице Небесной Сотни.
Cмотрите фотогалерею: В Ровно застрелили предпринимателя
По предварительной информации, погибшим является 42-летний частный предприниматель. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты и оперативники. Полицейские устанавливают личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Днепре в одной из многоэтажек нашли тело мужчины с ножевыми ранениями. А до этого в Днепре мужчину расстреляли в собственном дворе на улице Мандрыковской.
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Источник: korrespondent.net
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