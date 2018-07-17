КНДР согласилась передать США останки до 55 солдат - СМИ

Северная Корея согласилась вернуть США останки до 55 американских военных, погибших в ходе Корейской войны 1950-1953 годов. Об этом во вторник, 17 июля, сообщает Yonhap.

По данным агентства, договоренность была достигнута в ходе переговоров на высшем уровне между представителями США и КНДР в селе Пханмунджом в демилитаризованной зоне.

Как пишет газета Минобороны США Stars and Stripes со ссылкой на американского чиновника, останки должны забрать 27 июля. Их доставят на базу в Южной Корее или на Гавайи.

Напомним, 21 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что КНДР вернула американской стороне останки 200 солдат, погибших в ходе Корейской войны. Со времен конфликта на Корейском полуострове пропавшими без вести числятся около 7,7 тыс. солдат США, всего погибли более 36 тыс. американских военнослужащих.

Как известно, 12 июня Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын встретились в Сингапуре и подписали декларацию о приверженности денуклеаризации и миру на Корейском полуострове.

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Источник: korrespondent.net