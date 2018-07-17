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17. 07. 2018

В Николаеве зоозащитники подрались с директором приюта

В здании Николаевского горсовета во вторник, 17 июля, произошла драка между защитниками бездомных собак и директором коммунального предприятия Центр защиты животных Александром Голобродским. Об этом пишут НикВести.

Сообщается, что защитники бродячих собак напали и начали бить Голобродского и всех, кто выступал против их позиции относительно проблемы с собаками.

Директор КП Центр защиты животных отправился в райотдел полиции писать заявление о нападении.

На месте находится несколько сотрудников полиции.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве зоозащитники подрались с директором приюта

Напомним, в ночь на 16 июля в Николаеве на коммунальном предприятии Центр защиты животных провели эвтаназию 100 взрослым собакам и 50 щенкам.

Ранее в Харькове в ночь на 15 июля неизвестные ворвались в нежилой частный дом, где волонтеры содержали бездомных кошек, и убили всех животных.

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Источник: korrespondent.net

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