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17. 07. 2018

На Корсике разбился небольшой самолет, есть погибшие

На острове Корсика в районе коммуны Сан-Джулиано разбился легкомоторный самолет. В результате авиакатастрофы погибли два человека, передает во вторник, 17 июля, местное издание Сorse Net Infos.

По его данным, на борту самолета Socata TB20 было два человека, они погибли. Уточняется, что жертвами инцидента стали двое мужчин в возрасте 69 лет, они скончались на месте.

Как сообщается, спасатели получили информацию об инциденте в 11:06 по местному времени (12:06 по киевскому времени). На место инцидента отправили вертолет и сотрудников чрезвычайных служб.

Причины аварии и личности погибших пока неизвестны.

Напомним, 15 июля в Сумской области, вблизи села Зарудье Роменского района упал легкомоторный самолет, опрыскивающий ядохимикатами сельхозугодия. Пилот погиб.

За два дня то этого, 13 июля, неподалеку села Николаевка Роменского района Сумской области на кукурузное поле упал легкомоторный самолет. Пилот погиб. Самолет по заказу местной агрофирмы также осуществлял обработку полей химикатами.

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Источник: korrespondent.net

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