У Путина с Трампом появились новые идеи по Украине

После встречи в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин рассказал об основных договоренностях с американским президентом.
В интервью Первому каналу он признался в "содержательном, доброжелательном и партнерском" разговоре с Трампом.
Он отметил договоренность по вопросам урегулирования в Сирии, в районе Голанских высот.
Путин также заявил, что вместе с Трампом они проговорили новые идеи по Украине.
"Мы говорили по Украине. Там есть некоторые идеи новые по способам урегулирования ситуации на юго-востоке страны. Договорились проработать это пока на экспертном уровне," - сообщил Путин.
Он акцентировал внимание на невмешательстве России в выборы в США. Также Путин заявил, что Трамп показался ему очень интересным и квалифицированным собеседником.
"Его считают исключительно бизнесменом, но он уже, конечно, политик, потому что умеет слушать и слышать то, чего от него ждет избиратель. О новых встречах с ним мы пока не договаривались, но, возможно, встретимся в рамках одного из азиатских мероприятий, а затем в Аргентине на G20", - заявил Путин.
Ранее Трамп поделился своими выводами по итогам встречи, назвав главной проблемой между Россией и США "ядерное потепление".
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Источник: korrespondent.net
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