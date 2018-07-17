Лента RSS
Подписаться на ленту
17 июля 2018, вторник, 15:58
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,32
17. 07. 2018

У Путина с Трампом появились новые идеи по Украине

После встречи в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин рассказал об основных договоренностях с американским президентом.

В интервью Первому каналу он признался в "содержательном, доброжелательном и партнерском" разговоре с Трампом.

Он отметил договоренность по вопросам урегулирования в Сирии, в районе Голанских высот.

Путин также заявил, что вместе с Трампом они проговорили новые идеи по Украине. 

"Мы говорили по Украине. Там есть некоторые идеи новые по способам урегулирования ситуации на юго-востоке страны. Договорились проработать это пока на экспертном уровне," - сообщил Путин.

Он акцентировал внимание на невмешательстве России в выборы в США. Также Путин заявил, что Трамп показался ему очень интересным и квалифицированным собеседником.

"Его считают исключительно бизнесменом, но он уже, конечно, политик, потому что умеет слушать и слышать то, чего от него ждет избиратель. О новых встречах с ним мы пока не договаривались, но, возможно, встретимся в рамках одного из азиатских мероприятий, а затем в Аргентине на G20", - заявил Путин.

Ранее Трамп поделился своими выводами по итогам встречи, назвав главной проблемой между Россией и США "ядерное потепление".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Мир
Анекдот все анекдоты

Стадии взросления человека: 1) Боится фильмов с Фредди Крюгером. 2) Смеется над фильмами с Фредди Крюгером. 3) Согласен с Фредди Крюгером.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.