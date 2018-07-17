У Путина с Трампом появились новые идеи по Украине

После встречи в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин рассказал об основных договоренностях с американским президентом.

В интервью Первому каналу он признался в "содержательном, доброжелательном и партнерском" разговоре с Трампом.

Он отметил договоренность по вопросам урегулирования в Сирии, в районе Голанских высот.

Путин также заявил, что вместе с Трампом они проговорили новые идеи по Украине.

"Мы говорили по Украине. Там есть некоторые идеи новые по способам урегулирования ситуации на юго-востоке страны. Договорились проработать это пока на экспертном уровне," - сообщил Путин.

Он акцентировал внимание на невмешательстве России в выборы в США. Также Путин заявил, что Трамп показался ему очень интересным и квалифицированным собеседником.

"Его считают исключительно бизнесменом, но он уже, конечно, политик, потому что умеет слушать и слышать то, чего от него ждет избиратель. О новых встречах с ним мы пока не договаривались, но, возможно, встретимся в рамках одного из азиатских мероприятий, а затем в Аргентине на G20", - заявил Путин.

Ранее Трамп поделился своими выводами по итогам встречи, назвав главной проблемой между Россией и США "ядерное потепление".

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Источник: korrespondent.net