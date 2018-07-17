Курьерша, внутри которой лопнула капсула кокаина, записала прощальное видео

Бразильянка Дэйз Рикарте, которая занималась контрабандой наркотиков, умерла, когда капсула с кокаином лопнула у нее в желудке. Перед смертью девушка успела записать видео и попрощаться со своей семьей. Об этом в понедельник, 16 июля, пишет Daily Mail.

По предоставленной полицией информации, 28-летняя Дэйз Рикарте везла 71 грамм кокаина из Бразилии в Португалию. Наркотики были расфасованы в 10 капсул, и одна из них лопнула. В этот момент девушка находилась в гостиничном номере в Лиссабоне, где и записала прощальное видео.

В видео Дэйз просит передать маме, что она любит ее и отца. Девушка взывает к Богу и говорит, что не хотела такого исхода.

Ранее турецкая полиция задержала гражданина Украины с 82 капсулами кокаина в желудке.

Также сообщалось, что в Австралии изъяли рекордную партию метамфетамина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net