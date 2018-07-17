Корейцы нашли затонувший в 1905 году крейсер Дмитрий Донской

Специалисты из Республики Корея заявили, что обнаружили броненосный крейсер Дмитрий Донской, который участвовал в русско-японской войне 1904-1905 годов. Об этом во вторник, 17 июля, пишет БЕЛТА.

Поисками крейсера на протяжении нескольких лет занималась компания Shinil Group.

Корабль Дмитрий Донской находился на дне Японского моря недалеко от острова Уллындо, принадлежащего Республике Корея.

"Мы обнаружили корабль на глубине 434 м в 1,3 км от острова Уллындо. Мы также идентифицировали название корабля - Дмитрий Донской - на его корме", - рассказали в компании Shinil Group.

Корпус корабля сильно пострадал в результате многочисленных попаданий снарядов, но палуба сохранилась в хорошем состоянии.

Shinil Group планирует позднее поднять корабль со дна Японского моря.

По данным СМИ, корабль был затоплен в 1905 году.

Ранее британские ученые во главе с подводным археологом Дэвидом Гиббинсом нашли части затонувшего в XVII веке торгового судна, перевозившего сокровища, нынешняя стоимость которых составляет приблизительно 10 миллионов долларов.

Также ранее на восточном немецком острове Рюген в Балтийском море найдены сотни тысячелетних серебряных монет, кольца, жемчуг и браслеты, связанные с эпохой датского короля Харальда Гормссона.

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Источник: korrespondent.net