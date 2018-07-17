В Петербурге похитили вторую фигуру талисмана Чемпионата мира

В Курортном районе Санкт-Петербурга украли вторую фигуру талисмана чемпионата мира по футболу - волка Забиваки. Об этом во вторник, 17 июля, пишет ТАСС со ссылкой на местную администрацию.
"Сегодня обнаружено, что пропал еще один Забивака, аналогичный предыдущему. Он стояла на разделительной полосе в Комарово", - сказали в районной администрации.
Собеседник агентства отметил, что всего в районе было установлено три фигуры волка. Чтобы не подвергать риску пропажи последнего талисмана в районе, третьего Забиваку в ближайшее время планируют убрать.
Ранее, 16 июля, в Курортном районе Санкт-Петербурга украли фигуру талисмана чемпионата мира по футболу. Стоимость украденного талисмана составила 348 тысяч рублей.
Напомним, волк Забивака - официальный талисман чемпионата мира по футболу в России. Волк был нарисован студенткой из Томска Екатериной Бочаровой и победил в голосовании за выбор талисмана в 2016 году.
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Источник: korrespondent.net
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