Трамп сравнил встречу с Путиным и последний саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла даже лучше, чем беседа с союзниками по блоку НАТО. Об этом американский лидер сообщил во вторник, 17 июля, в своем Twitter.

"У меня была отличная встреча с НАТО, которая принесет много денег. Моя встреча с Владимиром Путиным из России прошла даже лучше. К сожалению, об этом не сообщается: лживые медиа сходят с ума!" - написал Трамп в микроблоге.

"У меня была прекрасная встреча с НАТО. Они заплатили еще 33 миллиарда долларов и в будущем будут платить сотни миллиардов долларов, только благодаря мне. НАТО был слабым, но теперь он снова сильный (что плохо для России). СМИ только и говорят, что я был груб с лидерами, но никогда не упоминают деньги!" - добавил президент США.

Напомним, встреча президентов России и США состоялась в Хельсинки 16 июля. До этого Трамп в Брюсселе встречался с союзниками по НАТО.

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Источник: korrespondent.net