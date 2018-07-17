РФ назвала закрытие торгпредства Франции противоречащим "настрою бизнеса"

Закрытие Службы посольства Франции, которая обеспечивает работу государственной организации Business France в России, являющимся торгпредством между двумя странами, противоречит "настрою французского бизнеса". Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном во вторник, 17 июля, на сайте ведомства.

В частности, в Москве назвали принятое 16 июля решение "суверенным правом" Франции, выразив сожаление, что "Париж не прислушался" к рекомендациям.

"Неоднократно указывали французской стороне на необходимость урегулировать статус представительства в соответствии с российским законодательством", - отметили в МИД РФ, пояснив, что деятельность агентства подлежала регулированию специальными международными договорами.

Отмечается, что французской стороне предложили зарегистрировать соответствующее юрлицо Business France или заключить с Москвой межправительственное соглашение, но решение по этому вопросу так и не было принято.

При этом в МИД России добавили, что готовы к развитию двусторонних экономических отношений.

Напомним, 16 июля стало известно, что власти Франции приняли решение закрыть службу посольства Франции, которая обеспечивает деятельность государственной организации Business France в России.

11 июля власти Греции приняли решение о высылке из страны двух российских дипломатов "за незаконное вмешательство во внутренние дела Греции".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net