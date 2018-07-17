ЕС обратился к России в годовщину крушения МН17

Европейский Союз призывает Россию признать свою ответственность за катастрофу самолета рейса MH17 Малайзийских авиалиний в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, опубликованном во вторник, 17 июля.

"Сегодня четвертая годовщина трагического сбивания рейса MH17 Малайзийских авиалиний, унесшего много невинных жизней. Этот день является постоянным напоминанием о горе для тех, кто потерял своих близких. Мы выражаем им свои глубокие соболезнования и глубокое уважение", - сказано в заявлении.

Отмечается, что Евросоюз полностью поддерживает резолюцию Совета безопасности ООН, которая требует привлечь к ответственности всех виновных в сбивании МН17, а также призывает все государства сотрудничать в полной мере для установления виновных.

В этом контексте подчеркивает важность работы Международной следственной группы и шагов, которые сделали привлеченные страны для эффективного судебного преследования.

"24 мая совместная следственная группа представила дальнейшие результаты своего независимого, профессионального и объективного расследования. Она пришла к выводу, что ЗРК Бук, которым сбили МН17, без всякого сомнения, принадлежал вооруженным силам Российской Федерации. Несмотря на это, мы продолжаем призывать Российскую Федерацию признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать для установления виновных", - сказано в заявлении.

Напомним, 24 мая объединенная следственная группа, куда входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, выступила с заявлением о том, что малазийский самолет был сбит принадлежавшим России комплексом Бук. Днем позже Нидерланды и Австралия возложили на Россию вину за крушение этого лайнера.

Также была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут установки Бук, которая затем сбила самолет рейса МН17.

В свою очередь Минобороны России заявило, что комиссия умалчивает происхождение двигателя Бука, потому что он, вероятно, принадлежит украинским военным. В МИД России признали обвинения голословными.

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Источник: korrespondent.net