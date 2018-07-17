В Берлине обсудили спор Нафтогаза с Газпромом

Во вторник, 17 июля, на переговорах в Берлине обсуждалось мировое соглашение Газпрома с Нафтогазом как один из вариантов, но решений нет. об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, передает Интерфакс-Украина.

"Это один из вариантов урегулирования отношений. Никаких решений по этому вопросу не принято. Думаю, что все эти вопросы будут обсуждаться дополнительно на консультациях в октябре", - сказал он.

По его словам, на переговорах он также ставил вопрос о прекращении попыток Киева взыскать с Газпрома $2,6 млрд до окончательного разрешения спора. "В своем выступлении я обозначал вопрос, касающийся, в том числе, и добровольной приостановки ареста имущества до окончательного решения апелляционной инстанции шведского суда. Мы, безусловно, заинтересованы в таком решении вопроса. Это бы носило конструктивный характер, и такой вариант решения вопроса мог бы быть более оптимальным с точки зрения сроков", - отметил Новак.

"Но не исключается вариант, что мы дождемся решения арбитражного суда. Мы заинтересованы и в таком решении вопроса. Это бы носило конструктивный характер", - добавил министр.

"Мы готовы продлить действующий контракт. Готовы рассматривать, в том числе, и предложения по заключению нового контракта. Важный вопрос, который с этим увязан, это наша позиция - мы должны урегулировать все спорные отношения до начала реализации нового этапа взаимоотношений. Потому что это коммерческие контракты, которые реализуют в первую очередь коммерческие организации, поэтому они должны быть взаимовыгодными и условия должны быть выгодны как поставщикам, так и потребителям, а также тем, кто оказывает услуги по транзиту газа европейским потребителям", - подчеркнул он.

Глава Минэнерго РФ также сообщил: "Мы обсудили также те изменения, которые есть сегодня в европейском законодательстве. Европейское законодательство имплементируется в законодательство Украины. Это тоже накладывает отпечаток на будущие отношения с 2020 года".

В свою очередь вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович отметил, что Россия и Украина признают необходимость нового типа контрактов на транзит газа и должны будут соответствовать европейскому законодательству.

По итогам переговоров Новак отметил, что украинская газотранспортная система будет обеспечена нормальной загрузкой в ближайшие 5-10 лет в связи с планами по увеличению поставок российского газа в Европу.

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Источник: korrespondent.net