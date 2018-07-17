В Финляндии подсчитали расходы на проведение встречи Трампа и Путина

Финляндия потратила на организацию переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа около €10 млн. Об этом заявил премьер-министр республики Юха Сипиля, передает местная газета Karjalainen.
По словам премьера, общая сумма расходов на встречу в Хельсинки еще уточняется и станет известна позже.
"Это стоит того", - заверил глава финского правительства.
Ранее Сипиля указал, что проведение саммита и его организация положительно сказывается на имидже страны.
"Мы последовательно поддерживаем и выстраиваем диалог в международной политике. Вот почему важно, чтобы мы также выступали в качестве посредника для лидеров России и США", - отметил он.
По словам премьера, отношения между Россией и США непосредственно влияют на безопасность Финляндии.
Напомним, 16 июля в Хельсинки прошла первая двусторонняя встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры продолжались около четырех часов. С глазу на глаз президенты общались более двух часов.
Трамп указывал, что это стало "хорошим стартом". Путин тоже положительно отозвался о встрече с американским коллегой, назвав состоявшийся диалог "действительно очень содержательным".
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby