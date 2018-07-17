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17. 07. 2018

В Финляндии подсчитали расходы на проведение встречи Трампа и Путина

Финляндия потратила на организацию переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа около €10 млн. Об этом заявил премьер-министр республики Юха Сипиля, передает местная газета Karjalainen.

По словам премьера, общая сумма расходов на встречу в Хельсинки еще уточняется и станет известна позже.

"Это стоит того", - заверил глава финского правительства.

Ранее Сипиля указал, что проведение саммита и его организация положительно сказывается на имидже страны.

"Мы последовательно поддерживаем и выстраиваем диалог в международной политике. Вот почему важно, чтобы мы также выступали в качестве посредника для лидеров России и США", - отметил он.

По словам премьера, отношения между Россией и США непосредственно влияют на безопасность Финляндии.

Напомним, 16 июля в Хельсинки прошла первая двусторонняя встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры продолжались около четырех часов. С глазу на глаз президенты общались более двух часов.

Трамп указывал, что это стало "хорошим стартом". Путин тоже положительно отозвался о встрече с американским коллегой, назвав состоявшийся диалог "действительно очень содержательным".

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Источник: korrespondent.net

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