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17. 07. 2018

Киев исключает мировое соглашение в газовом споре

Попытка России договориться о внесудебном урегулировании дел в Стокгольмском трибунале с уже вынесенным решением не пройдет. Об этом во вторник, 17 июля, заявил министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter, комментируя результаты переговоров по транзиту газа в Берлине.

"Нужно следовать общепринятым юридическим нормам и международному праву", - отметил он. 

Украина должна стать частью общего энергетического рынка Европейского союза, сообщил Климкин.

"Мы договорились с Еврокомиссией о принципах применения европейских энергетических правил в Украине. Мы должны стать частью совместного европейского рынка. Это будет лучшей гарантией для нас и для ЕС: выходим из совместных позиций", - написал он.

Он также выразил благодарность коллегам с Нафтогаза - Андрею Коболеву и Юрию Витренко - "за слаженную совместную командную работу".

Отметим, Климкин впервые возглавил делегацию Украины на трехсторонних переговорах по газу. Ранее эту функцию выполнял министр энергетики страны.

Как сообщалось, в ЕС и России позитивно оценили первые за долгое время переговоры по газу, при этом отметив, что на сегодняшней встрече стороны обменялись мнениями и предложениями без наработки какого-либо соглашения. В частности, Россия и Украина признали необходимость нового типа контрактов на транзит газа и должны будут соответствовать европейскому законодательству.

Также был составлен график переговоров, которые продлятся осенью.

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Источник: korrespondent.net

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