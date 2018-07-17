Москва назвала "вопиющим" снятие с Киева вины по делу MH17

В Москве считают "вопиющим фактом" то, что Нидерланды "фактически сняли с Киева вину за незакрытие воздушного пространства над районом боевых действий" на юго-востоке Украины в 2014 году, где произошла авария малайзийского Boeing MH17. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном во вторник, 17 июля, на сайте ведомства.

В министерстве назвали выводы объединенной следственной группы по делу MH17 "ничем не обоснованными обвинениями". Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Нидерланды не допустили участия РФ в следственной группе, при этом предоставив такое право Украине.

Таким образом, Амстердам и Киев "продемонстрировали свою неготовность к продолжению полноценного конструктивного сотрудничества в деле МН17, а также отсутствие у них заинтересованности в проведении всеобъемлющего, объективного и независимого международного расследования", подчеркнули в МИД России.

"Киеву спускают с рук непредоставление таких важных сведений, как данные PЛC, информация о расположении и активности украинских сил ПВО, записи разговоров украинских диспетчеров", - говорится в заявлении.

Напомним, в мае 2018 года объединенная следственная группа подвела первые итоги расследования инцидента. Согласно выводам следователей, Boeing был сбит с российского зенитного комплекса Бук, который был доставлен на юго-восток Украины с 53 зенитной ракетной бригады под Курском.

Позже Нидерланды признали Украину невиновной в крушении малайзийского Боинга на Донбассе. В конце июня страны Евросоюза призвали Россию признать ответственность за крушение MH17.

В Минобороны РФ опровергали эти данные, добавив, что выводы были сделаны на основе фотографий из соцсетей. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в Кремле не будут признавать итоги расследования, так как они сделаны без участия представителей России.

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Источник: korrespondent.net