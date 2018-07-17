В Донецкой области закрыли лагерь, где отравились полсотни детей

В Донецкой области работа лагеря в Лиманском районе, в котором 16 июля отравились дети, приостановлена ​​до выяснения всех обстоятельств и устранения последствий. Об этом во вторник, 17 июля, сообщает пресс-служба Донецкой военно-гражданской администрации.

"В Донецкой области отравились дети ... Работа детского центра приостановлена ​​до выяснения всех обстоятельств и устранения последствий", - говорится в сообщении.

При этом в ОГА уточнили, что сейчас 49 человек госпитализированы в Лиманскую, Славянскую и Краматорскую больницы с симптомами острой кишечной инфекции. Среди госпитализированных - 46 детей в возрасте от 8 до 19 лет и трое взрослых, находившихся в детском центре оздоровления и отдыха Орленок, что в Лиманском районе.

По информации департамента здравоохранения Донецкой ВГА, всем пациентам оказывается квалифицированная медицинская помощь. Создана комиссия по расследованию этого случая и выяснения его причин.

Напомним, 16 июля в детском центре оздоровления и отдыха Орленок после ужина 60 детей почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту. Принято решение о госпитализации всех детей, которые почувствовали недомогание. Возраст госпитализированных от 9 до 16 лет. Всего в лагере на оздоровлении находится 134 ребенка.

13 июля в фаст-фуде в центре Львова отравились девять человек. Все пострадавшие питались в заведении Tоmash Kebab, который расположен на улице Кулиша.

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Источник: korrespondent.net