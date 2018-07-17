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17. 07. 2018

Трамп признал вмешательство России в выборы в США

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что полностью верит выводам американских спецслужб, обвинившим Россию во вмешательстве в выборы 2016 года. Об этом во вторник, 17 июля, сообщает Bloomberg.

При этом Трамп заверил, что действия России не повлияли в конечном счете на результат голосования. Он пообещал, что администрация будет работать над тем, чтобы как можно сильнее защитить проведение выборов в конгресс в ноябре 2018 года.

Говоря о прошедших в Хельсинки переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, американский президент отметил, что отношения между Россией и США "существенно улучшились". По его словам, у Вашингтона никогда не было столь плохого диалога с Москвой, но сейчас ситуация улучшается.

"Взаимодействие с Путиным лучше, чем вражда", - подчеркнул Трамп, добавив, что диалог с Москвой для США очень важен.

Ранее Трамп заявил, что его встреча с Путиным прошла даже лучше, чем беседа с союзниками по блоку НАТО.

Напомним, встреча президентов России и США состоялась в Хельсинки 16 июля.

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Источник: korrespondent.net

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