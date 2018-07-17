Санкции против России останутся в силе – Трамп



Президент США Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции останутся в силе, передает Bloomberg.

"Да, они (санкции – ред.) остаются в силе, мы их не снимаем", – подчеркнул американский лидер.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президентов США и России. Трамп отметил, что его переговоры с Путиным прошли даже лучше, чем беседа с союзниками по блоку НАТО.

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Источник: korrespondent.net