Лента RSS
Подписаться на ленту
18 июля 2018, среда, 03:01
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,32
17. 07. 2018

Санкции против России останутся в силе – Трамп


Президент США Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции останутся в силе, передает Bloomberg.

"Да, они (санкции – ред.) остаются в силе, мы их не снимаем", – подчеркнул американский лидер.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президентов США и России. Трамп отметил, что его переговоры с Путиным прошли даже лучше, чем беседа с союзниками по блоку НАТО.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Стадии взросления человека: 1) Боится фильмов с Фредди Крюгером. 2) Смеется над фильмами с Фредди Крюгером. 3) Согласен с Фредди Крюгером.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.