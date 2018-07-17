Лента RSS
Подписаться на ленту
18 июля 2018, среда, 03:01
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,32
17. 07. 2018

Президента Финляндии прооперировали после встречи Трампа и Путина

Президент Финляндии Саули Ниинисте перенес операцию на следующий день после прошедшего в Хельсинки саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом во вторник, 17 июля, сообщает пресс-служба канцелярии главы государства.

В частности, указано, что 17 июля президент Ниинисте перенес "небольшую хирургическую операцию".

"Ожидается, что восстановление займет около одной недели. В это время он сможет выполнять свои обязанности, (но не сможет), например, путешествовать", - говорится в сообщении.

В канцелярии президента отметили, что дата операции планировалась с мая.

Напомним, саммит Путина и Трампа прошел в Хельсинки 16 июля. На встрече в Хельсинки обсуждались конфликты в Украине, Сирии и другие вопросы, затрагивающие российско-американские отношения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Стадии взросления человека: 1) Боится фильмов с Фредди Крюгером. 2) Смеется над фильмами с Фредди Крюгером. 3) Согласен с Фредди Крюгером.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.