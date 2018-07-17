Президента Финляндии прооперировали после встречи Трампа и Путина

Президент Финляндии Саули Ниинисте перенес операцию на следующий день после прошедшего в Хельсинки саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом во вторник, 17 июля, сообщает пресс-служба канцелярии главы государства.

В частности, указано, что 17 июля президент Ниинисте перенес "небольшую хирургическую операцию".

"Ожидается, что восстановление займет около одной недели. В это время он сможет выполнять свои обязанности, (но не сможет), например, путешествовать", - говорится в сообщении.

В канцелярии президента отметили, что дата операции планировалась с мая.

Напомним, саммит Путина и Трампа прошел в Хельсинки 16 июля. На встрече в Хельсинки обсуждались конфликты в Украине, Сирии и другие вопросы, затрагивающие российско-американские отношения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net