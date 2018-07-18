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18. 07. 2018

Трамп назвал условие заключения новой сделки с Ираном


Президент США Дональд Трамп допустил заключение с Ираном новой ядерной сделки при проявлении соответствующей инициативы со стороны Тегерана.

Выступая перед журналистами в Белом доме, американский лидер напомнил о том, что США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

"Это оказало серьезное влияние на Иран, и это существенно ослабило Иран. И мы надеемся, что в определенный момент Иран позвонит нам и мы, возможно, заключим новую сделку, а может быть, и нет", – заявил Трамп.

Напомним, 8 мая в мае Трамп объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал восстановление санкций против Тегерана.

В ответ на действия Вашингтона Иран потребовал гарантий сохранения сделки от европейских участников.

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Источник: korrespondent.net

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