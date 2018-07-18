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18. 07. 2018

В Мексике могут легализовать наркотики

 
Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассматривает возможность легализации наркотиков ради борьбы с насилием в стране. Об этом заявила Ольга Санчес Кордеро, которая займет пост министра внутренних дел, сообщает Milenio.
 
"Когда у нас была встреча по поводу реструктуризации МВД, он (избранный президент – ред.) прекрасно знал о всех моих пресс-конференциях и, прежде всего, о моих опубликованных статьях по поводу декриминализации наркотиков. Он сказал мне, буквально: "Карт-бланш, все, что может быть необходимо, все, что может быть необходимо для достижения мира в стране, мы начнем дебаты", – рассказала она.
 
В 2017 году в Мексике было совершено более 29 тысяч убийств, за большую часть из которых несет ответственность наркомафия. 

В Мексике за несколько дней убили более 60 человек
 
Напомним, Лопес Обрадор был избран на пост президента Мексики 1 июля и вступит в должность 1 декабря 2018 года.

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Источник: korrespondent.net

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