Трамп: Я говорил с Путиным "с позиции огромной силы"



Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что во время переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным говорил с "позиции силы".

"Я начал переговоры с Путиным с позиции огромной силы. Наша экономика растет, и наши вооруженные силы получают больше финансирования", – подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, в ходе саммита были обсуждены в том числе конфликты на Ближнем Востоке, в который "сильно вовлечены" оба государства.

Президент США подчеркнул, что намерен продолжать встречи с российской стороной.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президентов США и России. Трамп отметил, что его переговоры с Путиным прошли даже лучше, чем беседа с союзниками по блоку НАТО.

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Источник: korrespondent.net