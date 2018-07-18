В Запорожской области мужчина умер от ботулизма

В Запорожской области умер мужчина от ботулизма, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook.

"Мужчина 1975 года рождения умер дома, за медицинской помощью он не обращался. Диагноз установлен посмертно на основании лабораторного подтверждения", – говорится в сообщении.

По состоянию на 16 июля в Украине зарегистрировано 58 случаев ботулизма, в результате которых заболело 65 человек, пятеро из них умерли.

Ранее сообщалось, что Украина получила партию сывороток от ботулизма.



Минздрав прогнозирует в Украине вспышку ботулизма

Ботулизм – тяжелое пищевое отравление, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. К факторам риска относятся потребления вяленой, соленой и консервированной рыбы, грибных консервов или изделий из мяса, если они не проходили термическую обработку перед употреблением и сомнительного качества.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net