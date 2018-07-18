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18. 07. 2018

В Запорожской области мужчина умер от ботулизма

 
В Запорожской области умер мужчина от ботулизма, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook.
 
"Мужчина 1975 года рождения умер дома, за медицинской помощью он не обращался. Диагноз установлен посмертно на основании лабораторного подтверждения", – говорится в сообщении.
 
По состоянию на 16 июля в Украине зарегистрировано 58 случаев ботулизма, в результате которых заболело 65 человек, пятеро из них умерли.
 
Ранее сообщалось, что Украина получила партию сывороток от ботулизма.

Минздрав прогнозирует в Украине вспышку ботулизма
 
Ботулизм – тяжелое пищевое отравление, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. К факторам риска относятся потребления вяленой, соленой и консервированной рыбы, грибных консервов или изделий из мяса, если они не проходили термическую обработку перед употреблением и сомнительного качества.

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Источник: korrespondent.net

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