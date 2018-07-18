Среди отравителей Скрипалей была женщина – СМИ



Отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери организовала группа из шести человек во главе с женщиной из российской военной разведки. Об этом пишет Daily Mail cо ссылкой на источник в разведывательных службах.



Такое предположение возникло после показаний брата пострадавшего при недавнем инциденте с отравлением в Эймсбери Мэтью Роули, который заявил, что месяц назад 45-летний Чарли Роули и его партнер 44-летняя Дон Стерджес подобрали в парке флакон с парфюмом, в котором содержалось нервно-паралитическое вещество, и распылили его на себя.



"Версия с флаконом для духов поддерживает предположение о том, что женщина входила в группу из шести человек, которые осуществили атаку на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери 4 марта. Имеет смысл, что женщина-офицер могла быть частью команды, играя в ней ключевую роль", –цитирует издание источник в разведке.

Напомним, в марте бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Недавно они вышли из комы и начали поправляться.



Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок. Москва все обвинения отвергает.

Источник: korrespondent.net