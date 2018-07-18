В США столкнулись два самолета: есть жертвы



По меньшей мере три человека погибли в результате крушения двух легкомоторных самолетов в американском штате Флорида, сообщает Miami Herald.



Cамолеты Cessna 172 и Piper PA-34 упали в округе Майами-Дейд. Оба транспортных средства принадлежали летной школе Dean International. Находясь в воздухе, они столкнулись и упали на расстоянии примерно 15 километров от аэродрома.

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В полиции сообщили, что при падении самолетов погибли три человека. Предполагается, что в каждом самолете находились пилот и ученик, поэтому спасатели ищут четвертую жертву.



Причины произошедшего пока неизвестны. Ведется расследование.

Напомним, 15 июля в Сумской области, вблизи села Зарудье Роменского района упал легкомоторный самолет, опрыскивающий ядохимикатами сельхозугодия. Пилот погиб.



13 июля неподалеку села Николаевка Роменского района Сумской области на кукурузное поле упал легкомоторный самолет. Пилот погиб.



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Источник: korrespondent.net