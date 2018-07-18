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18. 07. 2018

Трамп обвинил СМИ в попытках очернить встречу с Путиным


Американский президент Дональд Трамп заявил, что считает встречу с российским коллегой Владимиром Путиным "огромным успехом", и обвинил СМИ в очернении результатов саммита в Хельсинки.

"Моя встреча с президентом Путиным была огромным успехом, но только не для фейк-СМИ", – написал Трамп в Twitter. 
 

The meeting between President Putin and myself was a great success, except in the Fake News Media!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июля 2018 г.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президентов США и России. Комментируя итоги встречи, Трамп отметил, что переговоры с Путиным прошли лучше, чем саммит НАТО.

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Источник: korrespondent.net

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