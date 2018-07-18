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18. 07. 2018

В Мексике разбился военный самолет

 
В ходе тренировочного полета в мексиканском штате Оахака потерпел крушение учебный самолет T6 Texan военно-воздушных сил страны, сообщает Efekto TV.
 
В момент крушения на борту самолета находились два пилота. Перед столкновением с землей они успели катапультироваться. Мужчины госпитализированы.
 
Причина крушения самолета пока неизвестна.

В Румынии разбился второй боевой самолет за десять дней
 
Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате крушения двух легкомоторных самолетов во Флориде.

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Источник: korrespondent.net

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