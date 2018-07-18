Из-за аномальной жары в Японии погибли 12 человек



Как минимум 12 человек погибли в Японии за последнюю неделю из-за сильной жары, сообщают местные СМИ.

Почти 10 тысяч человек были госпитализированы с тепловыми ударами.

Больше всего среди пострадавших людей пожилого возраста, которые не следят за временем пребывания на солнце и не используют кондиционеры в целях экономии.

Жителей Японии просят принять меры для предотвращения тепловых ударов, поскольку ожидается, что жаркая погода продержится в стране до 22 июля.

В Канаде из-за жары погибло 70 человек

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 204 человека погибли в результате наводнений в Японии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net