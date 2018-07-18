Итоги 17.07: Переговоры по газу и погром в НАБУ

ЕС обратился к России в годовщину крушения Боинга над Донбассом

Европейский Союз призывает Россию признать свою ответственность за катастрофу самолета рейса MH17 Малайзийских авиалиний в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

Бедность в Украине усилилась

Уровень бедности в Украине сейчас выше, чем пять лет назад.

"Экономический кризис, начавшийся в Украине в 2014 году, привел к тому, что уровень бедности сейчас выше, чем пять лет назад. Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сегодня – 25%", – заявила директор Всемирного банка по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

Украина, Россия и ЕК обсудили объемы транзита газа

Трехсторонние переговоры по транзиту российского газа через украинскую территорию с 2020 года прошли в Берлине. Россия, Украина и Еврокомиссия обменялись мнениями по объемам транзита газа через Украину. Стороны договорились составить график дальнейших встреч по газовым вопросам.

Нацбанк представил новую купюру номиналом 20 гривен

Национальный банк с 25 сентября введет в денежный оборот банкноту в 20 гривен с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты. На первом этапе НБУ планирует ввести в оборот 5 млн штук банкнот с обновленным дизайном для их дальнейшего распространения между банками.

Протестующие ворвались в здание НАБУ в Киеве

Группа протестующих ворвалась в здание Национального антикоррупционного бюро в Киеве и устроила беспорядки. В частности, неизвестные сломали некоторую мебель и забросали этаж тортами Roshen.

Перед этим под стенами НАБУ состоялась акция под названием "Сытник в шоколаде". Активисты принесли под здание мусорный контейнер и выразили недоверие директору НАБУ Артему Сытнику, "за сговор и покрытие коррумпированных политиков и чиновников".

РФ предложила Украине мировое "газовое" соглашение

На газовых переговорах в Берлине обсуждалось мировое соглашение Газпрома с Нафтогазом как один из вариантов, но решений нет. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что попытка России договориться о внесудебном урегулировании дел в Стокгольмском трибунале с уже вынесенным решением не пройдет.

В лагере на Донбассе отравились 60 детей

В загородном детском учреждении оздоровления и отдыха Ястребок, который находится в с. Сосновое Лиманского района Донецкой области, отравились 60 детей. После ужина дети почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту.

Госпитализированы 33 ребенка в медицинские учреждения г. Славянска, Краматорска и Лимана с симптомами острого кишечного отравления.

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Источник: korrespondent.net