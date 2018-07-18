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18. 07. 2018

В Индии рухнул многоэтажный дом: под завалами десятки людей

В Индии шестиэтажный дом рухнул на соседнюю строительную площадку в городе Большая Нойда, недалеко от Нью-Дели. Под завалами оказались не менее 50 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию в среду, 18 июля.

Отмечается, что пока найдены тела двух погибших. Местные жители рассказали, что в здании проживали 12 семей, преимущественно строители. Сам дом был построен всего несколько лет тому назад.

Спасательная служба продолжает расчистку завалов и поиск людей.

Национальные силы реагирования на стихийные бедствия предоставляют всем пострадавшим необходимую помощь.

Обрушение произошло днем на глазах у десятков прохожих. Часть многоэтажного здания рухнула за считанные секунды.

Cмотрите фотогалерею: В Индии рухнул многоэтажный дом: под завалами десятки людей

Ранее в столице Мексики Мехико обрушилось здание нового торгового центра Artz Pedregal. Происшествие случилось днем на глазах у десятков прохожих.

А в Харькове под землю провалилось целое здание, в котором располагалась раздевалка и склад фирмы, занимавшейся электромонтажными работами.

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Источник: korrespondent.net

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