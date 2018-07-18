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18. 07. 2018

Число прибывающих в ЕС нелегалов снизилось вдвое

Количество пересечений границ ЕС нелегальными мигрантами снизилось вдвое за первое полугодие 2018 года в сравнении с прошлогодними показателями. Об этом сообщила европейская пограничная служба Frontex во вторник, 17 июля.

В агентстве связывают это прежде всего со "снижением миграционного давления" в центральной части Средиземного моря. Всего за первые шесть месяцев текущего года  было зафиксировано 60,4 тысяч нелегалов.

В июне впервые самым популярным маршрутом нелегальной миграции стал Западно-Средиземноморский, по которому мигранты добираются до берегов Испании. На него приходится 6400 пересечений границы за прошлый месяц и 14700 случаев – всего за первое полугодие. Это почти в два раза больше, чем годом ранее.

Большинство нелегальных мигрантов, прибывающих в Испанию, являются гражданами Марокко, Гвинеи и Мали.

Ранее сообщалось, что у берегов Испании за два дня спасли около 500 мигрантов, причем более 100 спасенных – несовершеннолетние.

Накануне Италия согласилась впустить 450 беженцев с двух спасательных судов. Им разрешили зайти в порт на Сицилии.

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Источник: korrespondent.net

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