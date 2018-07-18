В Украине пройдут дожди с грозами

В Украине в среду, 18 июля, пройдут дожди, местами с ливнями и грозами. В некоторых областях страны вероятен град. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, только на юге дожди маловероятны.
Температура воздуха в течение дня - 20-26 градусов тепла, на юге и востоке - 24-29 градусов тепла, местами до +30 градусов.
В Киеве ожидается шквалистое усиление ветра, периодические дожди и грозы, а иногда даже град. Температура +23 +25 градусов.
По данным Укргидрометцентра, на западе страны ожидается +21 +25 градусов, на востоке - 22-29 градусов тепла, на севере - 22-26 градусов тепла, на юге страны воздух прогреется до 26-29 градусов тепла, в центральной части прогнозируют +23 +26 градусов.
Ранее, 17 июля, в Киеве прошел дождь, в результате которого затопило дорогу возле станции метро Вырлица.
Напомним, украинцам в июле обещали до +41 градуса.
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Источник: korrespondent.net
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