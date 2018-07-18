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18. 07. 2018

Отравление под Славянском: в больнице 84 человека

В результате пищевого отравления в детском лагере Ястребок в Донецкой области в больницы попали 84 человека. Об этом сообщает ГСЧС в среду, 18 июля. 

Отмечается, что в течение 17-18 июля из детского лагеря села Сосновка Лиманского района с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 84 человека, из них 68 детей. При этом всего в лагере находились 134 человека.

Сейчас проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Накануне сообщалось, что в лагере Ястребок отравились 60 детей в возрасте от 9 до 16 лет, из них 33 были сразу госпитализированы в медицинские учреждения Славянска, Краматорска и Лимана. Местная прокуратура возбудила уголовное дело по данному факту.

Напомним, на прошлой неделе в отеле Водоспад в городе Яремче Ивано-Франковской области отравились 11 детей, пятеро из них были госпитализированы.

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Источник: korrespondent.net

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