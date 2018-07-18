Американец установил рекорд по нарезанию арбузов на животе

Американец Ашрита Фурман попал в Книгу рекордов Гиннеса, нарезая мечом арбузы на своем животе. Об этом сообщает ТСН в среду, 18 июля.

Отмечается, что 63-летний мужчина прославился тем, что устанавливал мировые рекорды более семи сотен раз. В частности, он нарезал арбузы на чужих животах. А теперь решил установить рекорд еще и на собственном животе.

"Представители Книги рекордов настаивали, чтобы мужчина за минуты разрезал 20 арбузов. Тот смог разрезать 26. Рекордсмен говорит – меч был острым, но он не порезался", – говорится в сообщении.

Напомним, в Пакистане житель города Карачи Рашид Насим установил мировой рекорд по разбиванию арбузов головой. За одну минуту он разбил 51 арбуз.

Ранее ролик о разрезании арбуза ятаганом стал хитом YouTube.

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Источник: korrespondent.net