В Тернополе взорвалась квартира: двое пострадавших

В Тернополе в квартире по улице Пушкина в 20:30 во вторник, 17 июля, спасателям поступило сообщение о взрыве. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пожарные подручными средствами погасили огонь, который не успел набрать обороты. В результате взрыва огнем уничтожена вытяжная вентиляция на площади 1 м.кв., повреждены вещи домашнего обихода, облицовки стен и потолка, входная дверь квартиры, облицовка стен лестничной клетки дома между 8 и 9 этажом. Также ударной волной повреждена межэтажных оконная рама.

На момент бедствия в квартире находились три человека.

В медицинское учреждение с ожогами тела II-III степени госпитализированы владелец квартиры 1973 года рождения и его малолетний сын 2011 года рождения.

Для выяснения причин взрыва работники Национальной полиции проводят следствие.

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Ранее, 16 июля, в одном из жилых домов Кривого Рога произошел взрыв на восьмом этаже - пострадали три человека, в том числе и ребенок.

А 15 июля в результате взрыва на базе отдыха в Лиманском районе Донецкой области пострадали два человека.

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Источник: korrespondent.net