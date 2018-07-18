Лента RSS
Подписаться на ленту
18 июля 2018, среда, 11:07
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,32
18. 07. 2018

В Борисполе задержали сторонника ДНР

В международном аэропорту Борисполь правоохранители задержали пособника сепаратистов из самопровозглашенной ДНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в среду, 18 июля.

Согласно сообщению, мужчина пытался вылететь из Украины в одну из стран Ближнего Востока, когда был перехвачен сотрудниками СБУ.

"Донецкий предприниматель для беспрепятственного осуществления автотранспортных перевозок между блокпостами на временно оккупированной территории Донецкой области наладил "плодотворное взаимодействие" с террористами. Как "благодарность" делец предоставлял боевикам авто для перевозок и горючее. Кроме того коммерсант ежемесячно передавал от 20 до 30 тыс. рублей одному из "депутатов" так называемого "народного совета" "ДНР" за "содействие" бизнесу", - объясняют причину задержания мужчины в спецслужбе.

Задержанному объявлено о подозрении в содействие террористической деятельности. Следственно-оперативные действия продолжаются.

Ранее в  Донецкой области военные из состава сил операции объединенных сил (ООС) арестовали мужчину причастного к формированиям самопровозглашенной ДНР.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Украина
Анекдот все анекдоты

Стадии взросления человека: 1) Боится фильмов с Фредди Крюгером. 2) Смеется над фильмами с Фредди Крюгером. 3) Согласен с Фредди Крюгером.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.