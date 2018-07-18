Арестованной в США россиянке выдвинули новое обвинение – СМИ

Американские прокуроры предъявили новое обвинение гражданке России Марии Бутиной, которую на днях задержали в США по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает Politico во вторник, 17 июля.

Журналисты напомнили, что в понедельник, 16 июля, россиянке было предъявлено первое обвинение. Ей инкриминируют шпионскую деятельность в США по указаниям высокопоставленного представителя правительства РФ.

По информации издания, во вторник прокурор от округа Колумбия Джесси Лиу выдвинула Бутиной еще одно обвинение – в попытке наладить связи с "американской организацией, которая борется за усиление прав на владение оружием ... с целью продвижения интересов Российской Федерации".

После первого обвинения россиянке грозило пять лет тюрьмы, а теперь десять.

Хотя в обвинительных актах не содержится ни имя российского чиновника, на которого работала Бутина, ни название вышеупомянутой организации, издание выяснило, что речь идет о некоем Александре Торшине. Он якобы является соратником президента России Владимира Путина. Торшин долгое время поддерживал Национальную стрелковую ассоциацию США и имеет связи с секретными службами РФ и представителями российской организованной преступности.

Бутина должна появиться на судебном слушании в среду, 18 июля, в федеральном здании суда в Вашингтоне.

Напомним, 15 июля в Вашингтоне задержали 29-летнюю гражданку РФ Марию Бутину, ее подозревают в шпионаже в пользу России.

Накануне Дональд Трамп признал вмешательство России в выборы в США в 2016 году. Американский лидер заявил, что полностью верит выводам спецслужб США по этому вопросу.

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Источник: korrespondent.net