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18. 07. 2018

Ватикан разрешил терять девственность "невестам Христа"

Ватикан признал, что для служения Иисусу Христу не обязательно хранить физическую девственность. Об этом говорится в документе на официальном сайте Ватикана.

"Нужно иметь в виду, что призыв дать клятву в невинной, супружеской и плодотворной любви к Христу не сводится к символу физической невинности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предпосылками для освящения не может быть только воздержание и целомудрие. Каждый кандидат призван изучить собственное призвание, подчеркивает Ватикан.

Во всем мире насчитывается примерно 5 тысяч "невест Христа" - светских женщин, которые не вступают в монашеский орден, но посвящают себя служению Христу. Во время церемонии они одеваются в белые одежды и дают обещание не выходить замуж и не вступать в половые отношения. Они обычно носят обручальные кольца как символ своей клятвы.

Ранее суд Ватикана приговорил католического священника, бывшего сотрудника миссии Святого престола в США Карло Капеллу к пяти годам лишения свободы за хранение детской порнографии. 

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Источник: korrespondent.net

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