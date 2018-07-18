Под Харьковом четыре туриста отравились грибами

Четыре жителя села Бабаи Харьковского района отравились грибами во время туристического сплава по реке Северский Донец. Об этом сообщает региональный областной лабораторный центр Минздрава в среду, 18 июля.

Отмечается, что в лесу возле Изюма туристы собрали неизвестные им грибы.

"На одной из остановок в лесу вблизи Балаклеи пострадавшие пожарили грибы на костре и съели их. Через полтора часа после употребления грибов у трех человек из четырех появились симптомы заболевания: тошнота, боль в животе, понос", – говорится в сообщении.

Пострадавшие обратились за помощью в Балаклейскую больницу, где им оказали первую медицинскую помощь, а ночью туристов доставили в Харьковскую клиническую больницу – центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

У одного из пострадавших мужчин состояние здоровья улучшилось, в связи с чем он не был госпитализирован. Остальные три человека госпитализированы в реанимацию с диагнозом: "Отравление грибами, средняя степень".

В лабораторном центре отметили, что это первое отравление грибами в Харьковской области в нынешнем году.

Ранее в Одесской области госпитализировали пятерых жителей села Концеба Савранского района из-за отравления грибами. В больницу попали три женщины, в том числе одна из них беременная, и двое мужчин.

А в Луганской области от отравления грибами умерли два человека, в том числе 8-летний ребенок.

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Источник: korrespondent.net