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18. 07. 2018

Под Харьковом четыре туриста отравились грибами

Четыре жителя села Бабаи Харьковского района отравились грибами во время туристического сплава по реке Северский Донец. Об этом сообщает региональный областной лабораторный центр Минздрава в среду, 18 июля.

Отмечается, что в лесу возле Изюма туристы собрали неизвестные им  грибы.

"На одной из остановок в лесу вблизи Балаклеи пострадавшие пожарили грибы на костре и съели их. Через полтора часа после употребления грибов у трех человек из четырех появились симптомы заболевания: тошнота, боль в животе, понос", – говорится в сообщении.

Пострадавшие обратились за помощью в Балаклейскую больницу, где им оказали первую медицинскую помощь, а ночью туристов доставили в Харьковскую клиническую больницу – центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

У одного из пострадавших мужчин состояние здоровья улучшилось, в связи с чем он не был госпитализирован. Остальные три человека госпитализированы в реанимацию с диагнозом: "Отравление грибами, средняя степень".

В лабораторном центре отметили, что это первое отравление грибами в Харьковской области в нынешнем году.

Ранее в Одесской области госпитализировали пятерых жителей села Концеба Савранского района из-за отравления грибами. В больницу попали три женщины, в том числе одна из них беременная, и двое мужчин.

А в Луганской области от отравления грибами умерли два человека, в том числе 8-летний ребенок.

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Источник: korrespondent.net

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