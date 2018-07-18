Лента RSS
Подписаться на ленту
18 июля 2018, среда, 14:54
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,31
18. 07. 2018

При обрушении дома в Праге пострадали трое украинцев - СМИ

Во время обвала в доме в центре Праги, где накануне утром упали два этажа, пострадали трое мужчин из бригады рабочих из Закарпатья. Об этом в среду, 18 июля, сообщает Голос Карпат.
 
 
Среди травмированных есть два жителя Хустского района и один из Виноградова. В частности стало известно, что молодой житель Виноградова впервые поехал на заработки. Именно его состояние является тяжелым - у мужчины серьезная травма позвоночника.
 
Также известно, что закарпатцы работали в Чехии нелегально. Остальные рабочих из бригады будут депортированы.
 
По данным чешских СМИ, пожарные нашли двух людей вскоре после обвала части здания, третьего раненого пришлось извлекать из-под завалов. Все три работника оказались в больнице, причем состояние одного крайне тяжелым. Служба спасения перевела его в Центральный военный госпиталь, сейчас мужчина в искусственной коме.
 
Следователи расследуют причину обвала.
 

Cмотрите фотогалерею: При обрушении дома в Праге пострадали трое украинцев - СМИ

 
Ранее СМИ сообщали, что при обрушении под завалами оказались как минимум пять человек, не называя их национальности. 
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Стадии взросления человека: 1) Боится фильмов с Фредди Крюгером. 2) Смеется над фильмами с Фредди Крюгером. 3) Согласен с Фредди Крюгером.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.