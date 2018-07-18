При обрушении дома в Праге пострадали трое украинцев - СМИ

Во время обвала в доме в центре Праги, где накануне утром упали два этажа, пострадали трое мужчин из бригады рабочих из Закарпатья. Об этом в среду, 18 июля, сообщает Голос Карпат.

Среди травмированных есть два жителя Хустского района и один из Виноградова. В частности стало известно, что молодой житель Виноградова впервые поехал на заработки. Именно его состояние является тяжелым - у мужчины серьезная травма позвоночника.

Также известно, что закарпатцы работали в Чехии нелегально. Остальные рабочих из бригады будут депортированы.

По данным чешских СМИ, пожарные нашли двух людей вскоре после обвала части здания, третьего раненого пришлось извлекать из-под завалов. Все три работника оказались в больнице, причем состояние одного крайне тяжелым. Служба спасения перевела его в Центральный военный госпиталь, сейчас мужчина в искусственной коме.

Следователи расследуют причину обвала.

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Ранее СМИ сообщали, что при обрушении под завалами оказались как минимум пять человек, не называя их национальности.

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Источник: korrespondent.net