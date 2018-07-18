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18. 07. 2018

Швеция просит ЕС помочь с тушением лесных пожаров

Шведские власти обратились к руководству стран Евросоюза с просьбой оказать помощь в борьбе с бушующими в стране лесными пожарами. Об этом сообщает местное издание The Local в среду, 18 июля.

В частности, Швеция попросила предоставить ей дополнительные противопожарные самолеты и вертолеты.

"Мы следим за информацией по поводу запроса на дополнительные вертолеты и пожарные самолеты, и мы скоро поймем, есть ли возможность у других стран предоставить нам такую помощь", - сказала представитель подразделения министерства обороны Швеции по чрезвычайным ситуациям Бритта Рамберг.

Сегодня к ликвидации природных пожаров присоединятся итальянские пожарные. Они выделят два итальянских противопожарных самолёта Canadair, которые будут отправлены в коммуну Эребру.

Cмотрите фотогалерею: Швеция просит ЕС помочь с тушением лесных пожаров

Природные пожары бушуют в Швеции с начала лета, однако за последние сутки ситуация значительно осложнилась, возникли десятки новых очагов возгорания.

Наиболее сложная ситуация в шведских провинциях Емтланд, Даларна и Евлеборг. Жителям ряда населенных пунктов местные власти рекомендовали покинуть свои дома.

Ранее сообщалось, что в Норвегии из-за лесных пожаров отменили ряд железнодорожных рейсов, что привело к серьезным задержкам в движении транспорта. 

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Источник: korrespondent.net

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