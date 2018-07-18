Лента RSS
Подписаться на ленту
18 июля 2018, среда, 14:53
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,31
18. 07. 2018

Экс-министр обороны Ежель получил убежище в Беларуси

Бывший министр обороны Украины Михаил Ежель получил статус беженца в Беларуси. Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда Киева от 5 июля, которым разрешается судить бывшего чиновника заочно.

"Справкой Главного управления военной контрразведки за 16 мая 2017 года установлено, что в Республике Беларусь (Ежелю) предоставлен статус беженца и, по оперативным данным, (он) проживает с семьей в Минске, где снимает квартиру", – говорится в постановлении.

Ранее сообщалось, что Главная военная прокуратура завершила досудебное расследование против Ежеля.

Напомним, Ежеля подозревают в подрыве обороноспособности армии. Он возглавлял Минобороны с 2010 по февраль 2012 года, во времена экс-президента Виктора Януковича. В апреля 2013 года был назначен послом в Беларуси.

В 2015 году президент Петр Порошенко уволил Ежеля с должности посла в Беларуси. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Стадии взросления человека: 1) Боится фильмов с Фредди Крюгером. 2) Смеется над фильмами с Фредди Крюгером. 3) Согласен с Фредди Крюгером.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.