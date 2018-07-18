Экс-министр обороны Ежель получил убежище в Беларуси

Бывший министр обороны Украины Михаил Ежель получил статус беженца в Беларуси. Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда Киева от 5 июля, которым разрешается судить бывшего чиновника заочно.

"Справкой Главного управления военной контрразведки за 16 мая 2017 года установлено, что в Республике Беларусь (Ежелю) предоставлен статус беженца и, по оперативным данным, (он) проживает с семьей в Минске, где снимает квартиру", – говорится в постановлении.

Ранее сообщалось, что Главная военная прокуратура завершила досудебное расследование против Ежеля.

Напомним, Ежеля подозревают в подрыве обороноспособности армии. Он возглавлял Минобороны с 2010 по февраль 2012 года, во времена экс-президента Виктора Януковича. В апреля 2013 года был назначен послом в Беларуси.

В 2015 году президент Петр Порошенко уволил Ежеля с должности посла в Беларуси.

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Источник: korrespondent.net