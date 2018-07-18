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18. 07. 2018

В Полтаве авто влетело в подземный переход

В Полтаве в среду, 18 июля, легковой автомобиль влетел в пешеходный подземный переход. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Авария случилась около 11:00 на перекрестке улиц Европейской и Шевченко.

По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в верхнюю часть подземного пешеходного перехода.

В результате аварии 27-летний мужчина, который выполнял ремонтные работы, от полученных травм погиб на месте.

Работники полиции на месте происшествия устанавливают все причины и обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Cмотрите фотогалерею: В Полтаве авто влетело в подземный переход

Напомним, 18 июля в Киеве на улице Саперно-Слободская столкнулись Daewoo Lanos и Mercedes Vito. Двое человек погибли, еще двоих госпитализировали.

Также сообщалось, что в Киеве автомобиль Seat Leon, двигаясь от Дорогожичей к Петровке, влетел в подземный переход.

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Источник: korrespondent.net

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