Трамп заявил, что Меркель перестала быть суперзвездой

Президент США Дональд Трамп считает, что канцлер Германии Ангела Меркель перестала быть суперзвездой, сообщает Fox News.
"Ангела была суперзвездой, пока не разрешила миллионам людей прийти в Германию... миграционный вопрос нанес ей большой ущерб", - сказал он.
.@POTUS: "Angela [Merkel] was a superstar until she allowed millions of people to come into Germany." https://t.co/ENbyLZ7iRg pic.twitter.com/oc4yUOuI0S— Fox News (@FoxNews) July 18, 2018
Как сообщалось, 43% немцев поддерживают отставку Меркель и 42% хотят, чтобы она осталась на посту главы правительства, еще 15% затруднились ответить на вопрос.
По данным журнала Forbes, Меркель занимает четвертое место в рейтинге самых влиятельных людей мира за 2018 год.
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Источник: korrespondent.net
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