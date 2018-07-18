Истребитель МиГ-21 ВВС Индии разбился в среду в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Пилот самолета погиб, сообщает The Times of India в среду, 18 июля.
Отмечается, что самолет вылетел с авиабазы города Патханкот. Вскоре контакт с истребителем был потерян. На земле после падения самолета вспыхнул пожар. Его потушили местные жители.
Сведений о жертвах среди гражданского населения нет.
На месте крушения работает полиция. О причинах катастрофы пока не сообщается.
Cмотрите фотогалерею: В Индии разбился истребитель МиГ-21
Напомним, 27 июня в индийском штате Махараштра потерпел крушение истребитель Су-30МКИ, проходивший испытания перед передачей в ВВС Индии. Оба пилота успешно катапультировались.
Накануне сообщалось, что в Румынии разбился второй боевой самолет за десять дней.
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Источник: korrespondent.net
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