Лента RSS
Подписаться на ленту
18 июля 2018, среда, 17:34
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,31
18. 07. 2018

В Индии разбился истребитель МиГ-21

Истребитель МиГ-21 ВВС Индии разбился в среду в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Пилот самолета погиб, сообщает The Times of India в среду, 18 июля.

Отмечается, что самолет вылетел с авиабазы города Патханкот. Вскоре контакт с истребителем был потерян. На земле после падения самолета вспыхнул пожар. Его потушили местные жители.

Сведений о жертвах среди гражданского населения нет.

На месте крушения работает полиция. О причинах катастрофы пока не сообщается.

Cмотрите фотогалерею: В Индии разбился истребитель МиГ-21

Напомним, 27 июня в индийском штате Махараштра потерпел крушение истребитель Су-30МКИ, проходивший испытания перед передачей в ВВС Индии. Оба пилота успешно катапультировались.

Накануне сообщалось, что в Румынии разбился второй боевой самолет за десять дней.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Стадии взросления человека: 1) Боится фильмов с Фредди Крюгером. 2) Смеется над фильмами с Фредди Крюгером. 3) Согласен с Фредди Крюгером.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.