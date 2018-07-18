Лента RSS
Подписаться на ленту
18 июля 2018, среда, 17:33
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,31
18. 07. 2018

В Латвии поезд проехал над спящей между рельсами женщиной

В Латвии в понедельник, 16 июля, на пульт дежурного поступил тревожный сигнал из края Аматас. Заявители сообщали, что недалеко от железнодорожной станции поезд сбил человека. Об этом в среду, 18 июля, пишет Delfi.

Прибывшие на место происшествия полицейские констатировали, что между рельсами заснула женщина 1964 года рождения, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения. Пока она спала, над ней проехал поезд.

Женщина призналась, что была очень пьяна и не помнит, как оказалась возле железной дороги.

При осмотре на ее теле не нашли ни одного повреждения. По делу начат административный процесс.

Ранее в России поезд проехал через пылающий лес.

Также сообщалось, что во Львове поезд перерезал мужчину пополам.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Стадии взросления человека: 1) Боится фильмов с Фредди Крюгером. 2) Смеется над фильмами с Фредди Крюгером. 3) Согласен с Фредди Крюгером.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.