В Латвии поезд проехал над спящей между рельсами женщиной

В Латвии в понедельник, 16 июля, на пульт дежурного поступил тревожный сигнал из края Аматас. Заявители сообщали, что недалеко от железнодорожной станции поезд сбил человека. Об этом в среду, 18 июля, пишет Delfi.

Прибывшие на место происшествия полицейские констатировали, что между рельсами заснула женщина 1964 года рождения, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения. Пока она спала, над ней проехал поезд.

Женщина призналась, что была очень пьяна и не помнит, как оказалась возле железной дороги.

При осмотре на ее теле не нашли ни одного повреждения. По делу начат административный процесс.

Ранее в России поезд проехал через пылающий лес.

Также сообщалось, что во Львове поезд перерезал мужчину пополам.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net