Авиационный инженер-конструктор разбился в шахте лифта

В российском Ульяновске в шахте лифта на предприятии Авиастар-СП разбился авиационный инженер-конструктор. Еще один человек в результате несчастного случая пострадал, сообщает сайт предприятия.

"В корпусе 3/1 произошел несчастный случай. По предварительным данным, из-за поломки лифта (...) погиб инженер-конструктор", - говорится в сообщении.

Отмечено, что также пострадал менеджер цеха, которого госпитализировали в городскую больницу с травмой головы. После осмотра медики отпустили его домой.

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работает оперативная группа.

В свою очередь в Следственном управлении СК РФ по Ульяновской области сообщили, что, по предварительным данным, лифт открылся выше уровня этажа, инженер-конструктор не удержался и упал в шахту. По данному факту проводится доследственная проверка.

АО Авиастар-СП специализируется на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, пассажирских и грузовых самолетов семейства Ту-204, сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 Руслан. Кроме того, на предприятии ведется монтаж интерьеров и отработки систем самолетов семейства Sukhoi Superjet 100. Авиастар-СП также участвует в кооперации по производству нового пассажирского самолета МС-21.

Напомним, ранее в Одессе оборвался лифт с людьми.

Перед этим сообщалось, что во Львове женщина упала в шахту лифта.

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Источник: korrespondent.net