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18. 07. 2018

Спасенных из пещеры в Таиланде детей выписали из больницы

Группу из 12 детей-футболистов и их тренера, которые были спасены из затопленной пещеры на севере Таиланда, выписали из больницы. Об этом в среду, 18 июля, сообщает телеканал Channel Asia.

Отмечено, что дети в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер находились в больнице с прошлой недели. Они были помещены на карантин из-за признаков инфекции.

Планируется, что в среду подростки с тренером и спасателями примут участие в 45-минутной пресс-конференции, где ответят на вопросы таиландской и иностранной прессы. Мероприятие пройдет в рамках телепрограммы Таиланд движется вперед в Чианграй, которая будет транслироваться в прямом эфире на десятках каналов.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн позволил использовать королевскую площадь в старом городе Бангкок, чтобы "поблагодарить тайских и иностранных участников спасательной операции", приводит телеканал слова заместителя премьер-министра королевства.

Напомним, детская футбольная команда Дикие кабаны и их тренер исчезли в пещере Кхао-Луанг в заповеднике Понг Пха 23 июня. Из-за сильных дождей вход в пещеру затопило, поэтому зашедшая туда группа не смогла выбраться.

Поисково-спасательная операция продолжалась две недели. Пострадавшие находились в воздушном кармане пещеры. Всех их смогли вывести на воздух только 10 июля.

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Источник: korrespondent.net

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