Почему Трамп оправдывался после встречи с Путиным

Американская политическая элита, журналисты и эксперты были шокированы встречей Дональда Трампа с Владимиром Путиным. В США после продолжительного европейского турне встретили американского президента шквалом критики и осуждения.

Особенно негативно отреагировали на заявление Трампа о том, что он верит российскому президенту, а не главе разведки США, который обвиняет Россию во вмешательство в американские выборы.

В итоге Трампу пришлось сказать, что он оговорился. Корреспондент.net рассказывает подробности назревающего нового скандала вокруг Трампа.

Доверие Путину

16 июля на пресс-конференции в Хельсинки по итогам встречи с российским президентом журналисты спросили у Трампа, верит ли он собственным спецслужбам или Путину в том, что касается утверждений о российском вмешательстве в американские выборы.

"Президент Путин говорит, что это была не Россия. Я не вижу, с какой стати это могла быть она", - ответил президент на вопрос корреспондента.

Американские разведструктуры, напомним, обвиняют Россию во взломе серверов Демократической партии США и распространении компрометирующей оппонентов Трампа информации.

Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки / EPA

"Я верю и той и другой стороне. Я доверяю своей разведке, но хочу сказать, что президент Путин очень активно и убедительно отрицал ее выводы", - сказал Трамп в Хельсинки.

16 июля после встречи с Трампом президент России дал интервью американскому телеканалу Fox New, в котором заявил, что Кремль никоим образом не пытался повлиять на внутренние дела Америки.

Путин заявил, что обвинения в адрес российских спецслужб является результатом внутриполитической борьбы в Вашингтоне.

Путин удивился, что американское правительство и следователи не выдвигают официальных запросов по делу о вмешательстве России.

Президента США обвинили в госизмене

Пассаж про спецслужбы стал самой цитируемой в американских СМИ и соцсетях частью пресс-конференции. Одним из первых выступление американского президента раскритиковал Нил Кавуто, ведущий Fox News - любимого телеканала Трампа.

"Это было просто отвратительно. Президент США за рубежом говорит с нашим главным врагом, или противником, или соперником - не знаю, как его назвать,- и позволяет ему, по сути, выйти сухим из воды и не выступает хотя бы с малейшей критикой", - недоумевал в эфире журналист.

С особо жесткой критикой на Трампа за недоверие разведсообществу США о вмешательстве РФ в выборы в 2016 году обрушились нынешние и бывшие его представители.

"Поведение Трампа приближается и даже превосходит уровень, необходимый для признания его тяжким должностным преступлением. Это не что иное, как измена", - написал в Twitter глава ЦРУ в 2013-2017 годах Джон Бреннан.

Нынешний директор Национальной разведки Дэн Коутс не согласился с президентом США.

"Мы были предельно точны в нашей оценке российского вмешательства в выборы 2016 года и их постоянных усилий по подрыву нашей демократии, и мы продолжим поставлять непредвзятые и объективные разведданные в защиту национальной безопасности США", - заявил он.

Оппоненты президента из Демократической партии ожидаемо воспользовались его неожиданным признанием в Хельсинки. Глава демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что "никогда в истории США президент страны не поддерживал противника таким образом".

А его коллега, глава демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси сочла, что "слабость Трампа была унизительной".

Трампа осудили даже его союзники. Республеканец, один их самых преданных сторонников президента США Ньют Гингрич заявил, что, уравняв данные от Путина и от американской разведки, глава Белого дома "сделал самую серьезную ошибку своего президентства".

Дважды избиравшийся губернатором Калифорнии республиканский политик Арнольд Шварценеггер назвал Трампа макарониной.

"Президент Трамп, я только что видел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, на это было неловко смотреть, вы стояли там как маленькая вареная макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда же вы уже попросите у него автограф или сделаете с ним селфи", - сказал он.

О том, как отреагировали междунаролдные СМИ в материале Корреспондент.net Шокирующий Трамп. Пресса о встрече с Путиным.

Трамп оговорился

Во вторник в Белом доме Трамп заявил, что верит разведывательному сообществу США, которое провело расследование и утверждает, что попытка вмешательства России была.

Трамп дал обещание принять активные меры для обеспечения безопасности промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся в ноябре 2018 года.

Американский президент отметил, что неточно выразился и что на самом деле он имел в виду, что нет никаких причин полагать, что Москва не вмешивалась.

"Я сказал "могла быть" вместо "не могла быть. Фраза должна была звучать так: "Я не вижу, с какой стати это не могла быть Россия", - пояснил Трамп.

Интересно, когда американский президент выступал с речью о поддержке спецслужб, в Белом доме на несколько секунд погас свет. Трамп предположил, что это дело рук "агентов разведки".

Стоит отметить, что за три дня до саммита Трампа с Путиным Минюст США обвинил 12 сотрудников российской разведки во вмешательстве в выборы президента.

Следствие считает, что в 2016 году россияне взломали серверы Демократической партии, украли оттуда документы и опубликовали их от имени несуществующих хакеров DCLeaks и Guccifer 2.0.

Тогда американские политики призвали Трампа отменить встречу с Путиным. С такими заявлениями выступили демократы, а республиканец Джон Маккейн призвал отменить саммит, "если президент не готов призвать Путина к ответу".

Позже Bloomberg сообщил, что что это обвинения перед встречей с Путиным решил выдвинуть лично Трамп. Он счел это правильным шагом, чтобы "получить преимущество на переговорах".

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Источник: korrespondent.net