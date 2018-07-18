На Закарпатье полиция устроила погоню со стрельбой

В городе Мукачево Закарпатской области в среду,18 июля,полицейские со стрельбой и погоней задерживали подозреваемого.Об этом сообщает Мukachevo.net.
По предварительной информации, силовики задержали мужчину, который пытался скрыться от них на авто. Во время погони звучали звуки выстрелов.
Задержанный находится в наручниках. Полицейские описывают имущество из машины.
Также есть информация, что убегая от полиции, подозреваемый задел другие авто.
В закарпатском управлении СБУ сообщили, что их сотрудники не участвуют в спецоперации. В местной полиции официальных комментариев по поводу происшествия не дают.
На месте происшествия работает группа правоохранителей, патрульных и экспертов.
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Ранее в Луганской области полицейские задержали водителя, который проигнорировал требования об остановке, совершил наезд на сотрудника полиции и служебный автомобиль.
Также сообщалось, что в Ивано-Франковске полиция устроила погоню за священником, который в нетрезвом состоянии находился за рулем автомобиля Skoda.
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Источник: korrespondent.net
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