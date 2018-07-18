Лента RSS
Подписаться на ленту
18 июля 2018, среда, 17:32
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,31
18. 07. 2018

На Закарпатье полиция устроила погоню со стрельбой

В городе Мукачево Закарпатской области в среду,18 июля,полицейские со стрельбой и погоней задерживали подозреваемого.Об этом сообщает Мukachevo.net.

По предварительной информации, силовики задержали мужчину, который пытался скрыться от них на авто. Во время погони звучали звуки выстрелов.

Задержанный находится в наручниках. Полицейские описывают имущество из машины.

Также есть информация, что убегая от полиции, подозреваемый задел другие авто.

В закарпатском управлении СБУ сообщили, что их сотрудники не участвуют в спецоперации. В местной полиции официальных комментариев по поводу происшествия не дают.

На месте происшествия работает группа правоохранителей, патрульных и экспертов. 

Cмотрите фотогалерею: На Закарпатье полиция устроила погоню со стрельбой

Ранее в Луганской области полицейские задержали водителя, который проигнорировал требования об остановке, совершил наезд на сотрудника полиции и служебный автомобиль.

Также сообщалось, что в ​​Ивано-Франковске полиция устроила погоню за священником, который в нетрезвом состоянии находился за рулем автомобиля Skoda.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Стадии взросления человека: 1) Боится фильмов с Фредди Крюгером. 2) Смеется над фильмами с Фредди Крюгером. 3) Согласен с Фредди Крюгером.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.